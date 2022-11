Werkstraf geëist tegen Pieter Weening, die zelf ook kaakbreuk opliep

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Pieter Weening wordt verdacht van het mishandelen en bedriegen van zijn ex-vrouw en haar broer. Nu wordt er door het AD gemeld dat er een werkstraf is geëist tegen Pieter Weening. De uitspraak in de zaak volgt op 9 december.

Volgens het AD ontstond er op de avond van de feiten onenigheid over de opvoeding van kinderen. Dat ontaardde uiteindelijk in een vechtpartij. ‘Weening liep zelf een kaakbreuk op, maar heeft ook zelf teruggeslagen. De kaakslag kreeg hij van zijn zwager. Daarna vielen er rake klappen. Weening had tijdens het gevecht ook een mes gegrepen en zou daarmee zijn ‘gasten’ – die hij eruit wilde gooien – hebben bedreigd’, laat de Nederlandse krant optekenen.

Tijdens een zitting in Leeuwarden werd er een werkstraf van 120 geëist tegen Weening, waarvan 60 voorwaardelijk voor mishandeling en bedreiging. Ook tegen zijn zwager werd een werkstraf geëist, bij hem gaat het om eentje van 60 uur wegens mishandeling.

De advocaat van Weening reageerde achteraf kort op de feiten: “Hij heeft zijn kaak op twee plekken gebroken en heeft een blijvend letsel. Als je de foto’s ziet van kort erna, ziet het er echt niet uit.” De uitspraak, in beide zaken, volgt op 9 december.