Wereldkampioene Zoe Bäckstedt beste junior in Krawatencross van Lille

Zoe Bäckstedt heeft in het Belgische Lille de junioreneditie van de Krawatencross op haar naam geschreven. De kersverse wereldkampioene bij de junioren koos al vroeg voor de aanval en wist vervolgens een lange solo met verve af te ronden, voor Xaydee Van Sinaey en Fleur Moors.

De 17-jarige Bäckstedt is dit seizoen onklopbaar in de juniorencategorie en dat liet ze zondag nog maar eens zien in Lille. De Britse, dochter van ex-prof en Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, kwam met grote voorsprong als eerste over de finish. De beloftevolle crosser kroonde zich deze winter tot Europees- en wereldkampioene in het veld in de U19-categorie.

Bäckstedt liet de voorbije weken en maanden echter ook al mooie dingen zien bij de profs. Ze won in december zelfs de Ethias Cross van Essen, stond op het podium van de Ethias-manche in Meulebeke en de Hexia Cyclocross van Gullegem en werd tiende in de hoog aangeschreven Superprestigeveldrit van Ruddervoorde.