woensdag 27 december 2023 om 14:31

Wereldkampioene Van Empel klopt Alvarado na razendspannende Superprestige Heusden-Zolder

Fem van Empel leed gisteren haar eerste nederlaag van dit veldritseizoen, maar stond vandaag ‘gewoon’ weer op het hoogste schavotje. De wereldkampioene kreeg het echter niet cadeau: Van Empel won – na een spannende tweestrijd – in een sprint van Ceylin del Carmen Alvarado. Inge van der Heijden zorgde voor een volledig Nederlands podium.

In de drukke kerst- en eindejaarsperiode krijgen de crossers nauwelijks de tijd om bij te komen. Dinsdag streden de renners in Gavere nog voor de Wereldbeker, vandaag was het Circuit van Terlaemen in Heusden-Zolder het decor van een nieuwe manche in de Superprestige. De uitgesproken favoriete bij de vrouwen was Fem van Empel. De wereldkampioene werd gisteren door Puck Pieterse wel op een zeldzame nederlaag getrakteerd, maar de Nederlands kampioene was dit keer niet van de partij.

Schreiber met de gebruikelijke kanonstart

Ceylin del Carmen Alvarado stond wel gewoon aan het vertrek en moest Van Empel dan ook het vuur aan de schenen zien te leggen. Verder was het uitkijken naar onder meer Inge van der Heijden, Annemarie Worst en Marie Schreiber. Die laatste dook – zoals wel vaker – als eerste het veld in. In het spoor van Schreiber zagen we een flink Nederlands contigent met Annemarie Worst, Van Empel en Alvarado op de plekken twee, drie en vier. De topfavorieten waren met andere woorden bij de les.

Schreiber kon niet lang genieten van haar koppositie: ze werd al vrij snel voorbijgestoken door Van Empel en Alvarado. De wereldkampioene legde er in de eerste crossminuten al de pees op en reed zo het veld op een lint. Alleen Alvarado, Worst en een al spartelende Schreiber bleken in staat om het helse tempo van dé crossvrouw van het seizoen te volgen. Voor rensters als Inge van der Heijden en Sanne Cant zag het er na één ronde al een stuk minder rooskleurig uit.

Tweestrijd tussen de twee favorieten

Fem van Empel liet er in de eerste ronde dus duidelijk geen gras over groeien, maar Alvarado bleek niet geïntimideerd door de snelle openingsronde van haar landgenote. De Rotterdamse met Dominicaanse roots nam in de daaropvolgende ronde zelfs brutaal over en wist met haar versnelling de kopgroep te halveren. Voor Schreiber ging het duidelijk te snel en plots moest ook Worst afhaken. Die laatste kampte met een leegloper, verloor zo snel terrein en leek zo slechte zaken te doen in de strijd om de eindzege in de Superprestige.

Het verschil tussen Worst en Alvarado bedroeg voor de cross in Heusden-Zolder slecht vijf punten en dus kon die eerste een gouden zaak doen in het oudste regelmatigheidsklassement. Na twee ronden stonden de verhoudingen al op scherp. Alvarado en Van Empel waren verwikkeld in een tweestrijd om de overwinning. Van der Heijden kwam als derde door op een tiental seconden, de jonge Tsjechische Kristýna Zemanová reed na een knappe inhaalrace rond op de vierde positie. En Worst? Die keek al tegen een achterstand aan van een halve minuut.

Van Empel komt ten val, maar zet scheve situatie recht

Terug naar voren, waar Van Empel weer een poging deed om Alvarado overboord te gooien. De renster van Jumbo-Visma wist haar oudere landgenote stevig onder druk te zetten, maar moest dit bekopen met een valpartij in de afdaling vlak voor start-finish. Van Empel bleef heel even liggen, maar stapte gelukkig snel weer op de fiets. Ze was echter nu wel plots op achtervolgen aangewezen op Alvarado, die een kans zag om de gashendel volledig open te draaien, in de hoop Van Empel definitief te kraken.

Maar Van Empel liet zich niet zomaar uit het veld slaan en wist al vrij snel weer de scheve situatie recht te zetten. Sterker, ze ging op en over Alvarado, die zo op haar beurt in het defensief werd gedwongen. Was dit dan een beslissend moment in de koers? Nee, want ook Alvarado bleek over de nodige vechtlust te beschikken en kwam vlak voor het ingaan van de laatste ronde weer tot op het wiel van Van Empel. En zo was alles weer te herdoen in die allesbeslissende slotronde. Maar wie zou er aan het langste eind trekken?

Het was wachten op een verschroeiende demarrage van Van Empel, maar die kwam er maar niet. De twee Nederlandse veldrittoppers hielden de kaarten aanvankelijk tegen de borst, maar uiteindelijk gooide Alvarado haar kaarten als eerste op tafel. De renster van Alpecin-Deceuninck wist op de technische passages kleine een bres te slaan, maar Van Empel gaf geen krimp. Wat volgde was een razendspannende ontknoping, waarin Alvarado de boventoon voerde.

Sprint moet winnares aanwijzen

Ze slaagde er echter niet om om Van Empel van zich af te schudden en dus moest een sprint beslissen over winst en verlies. Van Empel zette aan en wist met enkele machtige halen Alvarado overtuigend uit het wiel te sprinten, en zo haar twaalfde zege van het seizoen te boeken. Van Empel wist zo ook te revancheren voor haar nederlaag in de Wereldbeker van Gavere. Alvarado moest dus genoegen nemen met de tweede plaats, Inge van der Heijden was een knappe derde. Ook vermeldenswaardig: de vierde plaats van Belgisch kampioene Sanne Cant.

Superprestige Heusden-Zolder

Uitslag elitevrouwen

1. Fem van Empel – in 49m04s

2. Ceylin del Carmen Alvarado – op 1s

3. Inge van der Heijden – op 16s

4. Sanne Cant – op 40s

5. Kristýna Zemanová – op 58s

6. Annemarie Worst – op 1m10s

7. Marie Schreiber – op 2m05s

8. Aniek van Alphen – op 2m26s

9. Lauren Molengraaf – op 2m35s

10. Marion Norbert-Riberolle – op 3m03s