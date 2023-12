woensdag 27 december 2023 om 14:56

Fem van Empel terug op hoogste schavotje: “Was wel echt gebrand om hier goed te zijn”

Video Het was allesbehalve een abc’tje, maar seizoenszege nummer twaalf voor Fem van Empel is een feit. De wereldkampioene werd in de Superprestige van Heusden-Zolder tot het uiterste gedreven door Ceylin del Carmen Alvarado, maar kwam na een sprint toch als winnares uit de strijd.

“Het was een heel mooi rondje en het publiek was echt geweldig”, begon Van Empel haar relaas in het flashinterview. De renster van Jumbo-Visma won dus in Heusden-Zolder, maar kende zeker geen vlekkeloze race. Zo kwam ze ten val in de afdaling vlak voor het opdraaien van de start-finishstrook. “Er liggen heel veel kleine kuilen in de afdaling en ik kwam met mijn voorwiel vol op zo’n kuil.”

“Ik klapte met mijn gewicht vol van mijn fiets en belandde weer op mijn knie. Ik dacht toen wel even: shit. Maar je kunt dan net zo goed weer opstaan en gelukkig kon ik mijn weg weer vervolgen”, aldus Van Empel, die vervolgens de jacht opende op koploopster Alvarado. “Je moet Ceylin natuurlijk niet te veel ruimte geven. Ik moest er wel weer even komen, maar gelukkig kwam ik er weer door.”

Van Empel wist de scheve situatie al vrij snel weer recht te zetten en het kwam vervolgens aan op een sprint met twee. “Ik probeerde Ceylin de kop op te dwingen voor het opdraaien van de asfaltstrook. De wind stond in het voordeel en dat is wel ideaal, maar Ceylin is ook echt rap. Het was misschien een gokje, maar anders weet je het niet.”

Van Empel was dit seizoen lange tijd onklopbaar in het veld, maar dinsdag kwam er – na een winning streak van maar liefst elf overwinningen – in Gavere een einde aan de zegereeks. Zorgde dit dan ook voor revanchegevoelens in aanloop naar de cross in Heusden-Zolder? “Ik was wel echt gebrand om hier goed te zijn”, klinkt het. “We hebben wel weer een mooie strijd geleverd.”