Youri IJnsen • zondag 21 januari 2024 om 08:30 zondag 21 januari 2024 om 08:30

Wereldkampioene Fem van Empel: “Heb de crossfiets twee weken niet aangeraakt, haha”

Video Fem van Empel hoopt in Benidorm te doen waar ze in Koksijde mee gestopt is: winnen. En crossen. Want de voorbije twee weken was ze met Visma | Lease a Bike op trainingskamp voor het wegseizoen. Of ze nog op de crosser gezeten had, vroegen we ons af. “Zaterdag tijdens de verkenning was de eerste keer”, lacht ze voor de camera van WielerFlits.

“Maar dat ging verder goed, dus daar ben ik best blij mee”, vervolgt ze haar relaas. Omdat het praatje met de internationale pers in één vraaggesprek moest, is het interview overigens in het Engels. “Vorig jaar hebben we hier een mooie strijd gevoerd. Dit jaar verwacht ik hetzelfde, maar dat zullen we moeten afwachten.”

Wereldbeker-hervorming speelt niet bij de vrouwen

Bij de mannen gaat het de laatste weken over het vele aantal Wereldbeker-manches dit jaar. Bij de vrouwen lijkt dat issue er helemaal niet te zijn. “Ik heb daar geen mening over. Voor mij geldt dat ik keuzes moet maken. Ik wil de wedstrijden rijden die ikzelf wil doen. Maar ik snap wel dat het belangrijk is om meer deelnemers in de Wereldbeker te hebben.”