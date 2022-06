Wereldkampioene Elisa Balsamo snelt naar de zege in Ronde van Zwitserland

De derde etappe in de Ronde van Zwitserland, met aankomst in Chur, is gewonnen door Elisa Balsamo. De wereldkampioene van Trek-Segafredo spurtte in een zeer verraderlijke finale naar de overwinning, voor Évita Muzic en Liane Lippert. Kristen Faulkner gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

Na de dubbelslag van de Amerikaanse Kristen Faulkner in de individuele tijdrit in en rond Vaduz, was het maandag weer klimmen geblazen in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Op de derde dag verliet de ronde dwergstaat Liechtenstein en ging de route via Altstätten en Gais verder naar Chur. Onderweg lagen enkele beklimmingen en ook de laatste kilometers gingen omhoog. Dit maakte het kortom erg lastig voor de sprintsters, maar dit bood dan weer kansen aan de vluchters.

Een spervuur aan demarrages was het gevolg, maar deze pogingen werden één voor één in de kiem gesmoord. Door het hoge tempo bleek het voor aanvallers moeilijk om een serieuze kloof uit te bouwen. In de staart van het peloton stond de deur inmiddels wel wagenwijd open. De mindere goden moesten er onherroepelijk af op de beklimming van Gais (7,4 km aan 6,5%, eerste categorie), maar de meeste rensters wisten in de wat vlakkere tussenzone toch weer terug te keren vanuit de achtergrond.

Vijf rensters vinden elkaar, Kraak en Ton van de partij

Inmiddels bleef het onrustig in de spits van de koers. Met nog goed zestig kilometer te gaan slaagden vijf rensters erin om weg te springen uit het peloton en een interessante voorsprong bijeen te fietsen. Léa Curinier (Team DSM), Amber Kraak (Jumbo-Visma), Stine Borgli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), Quinty Ton (Liv Racing Xstra) en Sina Frei (Swiss Cycling) draaiden goed rond en wisten zo het verschil uit te diepen tot een minuut. Een probleem: het was nog altijd goed vijftig kilometer tot de finish.

Toch bleef de voorsprong in de daaropvolgende kilometers schommelen rond die minuut en dus begonnen de vijf koplopers met een mooie voorsprong aan de laatste klim van de dag – de St. Luzisteig (2,9 km aan 7,4%) – met de top op net iets meer dan twintig kilometer van het einde. Op deze klim moesten Curinier en Ton overboord en bleven Borgli, Frei en Kraak vooraan over. In de afdaling van de St. Luzisteig werd er op het scherpst van de snede gekoerst en dit resulteerde bijna in een valpartij van Kraak. De Nederlandse schatte een bocht volledig verkeerd in, maar kwam met de schrik vrij.

Koplopers redden het niet, sprint om de zege

Kraak, Frei en Borgli kwamen heelhuids beneden en begonnen vervolgens aan de laatste vijftien kilometer naar Chur. Het verschil met het peloton bedroeg nog altijd driekwart minuut, maar de drie koplopers waren zeker nog niet buiten schot. De voorsprong bleek uiteindelijk toch niet toereikend en dus zagen we een hergroepering in de laatste tien kilometer. Een sprint moest uiteindelijk beslissen over winst en verlies en daarin bleek Elisa Balsamo de beste.

De wereldkampioene wist zich goed te positioneren in de zeer smalle laatste kilometer, maar had nog alle moeite van de wereld om de Franse kampioene Évita Muzic te remonteren. De twee vrouwen kwamen in de laatste flauwe bocht nog met elkaar in aanraking, maar bleven overeind en zo kregen we toch nog een faire sprint om de overwinning. Liane Lippert kwam, ondanks een valpartij in de laatste kilometers, toch nog erg knap als derde over de meet.