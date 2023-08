donderdag 24 augustus 2023 om 18:38

Wereldkampioen Yoeri Havik heeft contract voor 2024 binnen

Yoeri Havik koerst ook in 2024 voor BEAT. De maakte de Nederlander en de continentale formatie donderdagmiddag gezamenlijk bekend op sociale media. De 32-jarige Havik rijdt al sinds 2021 voor BEAT.

Havik zal zich in 2024 volledig richten op de Olympische Spelen in Parijs, waar hij samen met Jan-Willem Schip olympisch goud hoopt te behalen. Havik en Van Schip slaagden twee weken geleden al in hun missie om wereldkampioen te worden door na een fenomenale koppelkoers de regenboogtrui te grijpen.

Naast het baanwielrennen rijdt Havik ook regelmatig op de weg. Dit jaar eindigde hij onder meer als vijfde in de slotrit van de ZLM Tour en won hij een etappe in de Tour de la Mirabelle.