Wereldkampioen scratch Donavan Grondin verlengt bij Arkéa-Samsic

Donavan Grondin zal ook in 2023 uitkomen voor Arkéa-Samsic. De 22-jarige renner, die actief is op zowel de weg als de baan, heeft zijn contract bij de Franse ploeg verlengd. Het is niet duidelijk voor hoelang de twee partijen zich aan elkaar verbonden hebben.

“Dat ik mijn contract kan verlengen bij Arkéa-Samsic, maakt me heel blij”, zegt Grondin in een persbericht. “Het is ook een teken van vertrouwen van Emmanuel Hubert (de ploegmanager van Arkéa-Samsic, red.) in mij. Dit betekent tevens dat ik zijn vertrouwen met resultaten terug moeten betalen in koers, terwijl ik mijn progressie doorzet.”

Grondin werd in het coronajaar 2020 prof bij Arkéa-Samsic. Dat seizoen liep niet zoals hij gehoopt had. “Ik worstelde ook wat met de combinatie tussen de baan en de weg, wat misschien ten koste ging van mijn uitslagen en trainingen op de weg. Nu heb ik daar echter een goede balans in gevonden, nadat ik de trainer van de ploeg heb gevraagd om meer basistrainingen op de weg toe te voegen aan mijn schema. Ik denk dat ik nu door kan groeien als renner.”

Op de weg behaalde de Fransman dit seizoen onder andere een zevende plaats in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Ook was hij een keer tweede en een keer derde in een etappe van Le Tour de Bretagne Cycliste (2.2). Op de baan werd Grondin Europees kampioen in het omnium. Vorig jaar, bij het WK baanwielrennen in Roubaix, pakte hij goud op de scratch. Donderdagavond verdedigt Grondin die titel op de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines.