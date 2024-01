donderdag 11 januari 2024 om 21:32

Roger Kluge en Theo Reinhardt prolongeren EK-titel koppelkoers

Roger Kluge en Theo Reinhardt hebben met succes hun Europese titel in de koppelkoers verdedigd. In het Omnisport Apeldoorn haalden de Duitsers 64 punten, vier meer dan Thomas Boudat en Donavan Grondin uit Frankrijk die het zilver pakten. Het Deense duo Michael Mørkøv en Theodor Storm (die onlangs een contract tekende bij INEOS Grenadiers) reed naar het brons.

Het publiek in Apeldoorn kreeg een aantrekkelijk deelnemersveld voorgeschoteld voor de koppelkoers, het koningsnummer voor de duurrenners. Roger Kluge en Theo Reinhardt mochten gaan proberen hun titel te prolongeren, maar de tegenstand was niet mals. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip stonden als de regerende wereldkampioenen aan de start en konden ook nog eens op de steun van het thuispubliek rekenen.

Verder was het uitkijken naar landen als Italië met Simone Consonni en Michele Scartezzini, Denemarken met Michael Mørkøv en het supertalent Theodor Storm, Groot-Brittannië met Ethan Hayter en Mark Stewart, Portugal met Rui Oliveira en Iúri Leitão, Frankrijk met Thomas Boudat en Donavan Grondin, België met Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche, en Spanje met Sebastián Mora en Albert Torres; kanshebbers te over.

Vroege val van Ritzinger en Yakovlev

Nadat een probleem aan de fiets van Mora was verholpen, kon de koers over tweehonderd ronden (50 km) even na half negen beginnen. De eerste van twintig sprints werd gewonnen door Frankrijk. Na dertien ronden werd de koers opgeschrikt door een val van Felix Ritzinger en Daniil Yakovlev. Beide renners konden verder. Alle favoriete koppels probeerden al vanaf het begin van de koers punten te sprokkelen.

Vooral de Duitsers en de Fransen kwamen gelijk sterk voor de dag, terwijl ook Havik en Van Schip hun sprintje wonnen en ook Mørkøv en Storm hun ambities toonden. Na de eerste honderd ronden stonden Boudat en Grondin bovenaan met 22 punten, met Kluge-Reinhardt op de tweede plaats met 21. Nederland volgde op de vierde plaats met dertien punten en België was vijfde met elf punten.

Na twaalf sprints gingen de Portugezen eens proberen of ze een ronde, en daarmee twintig punten, konden pakken. Oliveira en Leitão, die pas twee punten hadden gepakt, stonden er alleen voor, maar slaagden erin om de staart van het peloton te bereiken. Daarmee kwamen ze opeens virtueel op het podium. Ook de Belgen (met pas elf punten) probeerden rond te gaan, maar de Duitsers wilden dát niet laten gebeuren.

Nederland ziet meerdere koppels rondgaan

Nadat België was teruggehaald, raakten meerdere teams voorop. Behalve de Belgen, waren dat de Duitsers, de Fransen, de Denen, de Polen en de Tsjechen. Zij gingen rond en pakten daarmee ook twintig punten. Nu waren onder meer de Nederlanders en de Britten aan zet. Het waren echter de Portugezen die opgingen voor hun tweede ronde. Maar in de strijd om de zeventiende sprint, werden de Portugezen weer ingelopen.

Daarna vertrok Havik uit het peloton en hij kreeg hulp uit Groot-Brittannië. Het waren echter de Duitsers die, niet voor het eerst deze koers, het gat dichtten. Vooral Kluge maakte veel indruk in de wedstrijd. Na de achttiende sprint versnelden de Italianen uit het peloton en de Portugezen sprongen mee. De Duitsers vonden het wel best dat deze twee koppels weg waren, want zo konden hun dichtste concurrenten, de Fransen, niet scoren.

De Portugese tandem Oliveira en Leitão perste in de laatste ronden alles eruit om nog rond te gaan en op het podium te komen. Ze reden de Italianen los, wonnen de eindsprint, maar grepen naast de twintig punten en moesten zich tevredenstellen met de vierde plaats in de eindstand. Kluge en Reinhardt grepen voor het derde jaar op rij de Europese titel. Ze haalden 64 punten, vier meer dan de Fransen Boudat en Grondin. Het brons was voor de Denen.

Nederland en België grijpen naast het podium

De Belgen en Nederlanders grepen zo naast het podium. De Vylder en Van den Bossche werden met 42 punten vijfde. Wereldkampioenen Havik en Van Schip, die in december de Wielerzesdaagse Rotterdam op hun naam zetten, slaagden er niet in om net als hun concurrenten een ronde te pakken en eindigden met achttien punten en twee gewonnen sprints als achtste.