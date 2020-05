Wereldkampioen Mads Pedersen ook van start in Ronde van Polen dinsdag 26 mei 2020 om 12:28

Eerder liet Trek-Segafredo al weten dat Mads Pedersen de competitie wilde hervatten in de Ronde van Burgos (28 juli-1 augustu). Vier dagen later zal de wereldkampioen ook aan de start van de Ronde van Polen staan.

Mads Pedersen lijkt geen koersgelegenheid onbenut te laten. De 24-jarige Deen wil zijn regenboogtrui voor het eerst laten zien in de Ronde van Burgos, tenminste als die doorgaat. Vier dagen na afloop ervan zal de wereldkampioen ook van start gaan in de Ronde van Polen. Dat werd ons inmiddels bevestigd door de ploegleiding van Trek-Segafredo.

Ook vorig jaar was Pedersen erbij in de Poolse WorldTourwedstrijd. In de etappe van Chorzów naar Zabrze, die we ons voor altijd zullen herinneren als de rit waarin Bjorg Lambrecht om het leven kwam, sprintte Pedersen naar een derde plaats, na Pascal Ackermann en Danny van Poppel.