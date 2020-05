Doorgaan Ronde van Burgos onzeker: “Geen makkelijke beslissing” vrijdag 22 mei 2020 om 10:30

Op de herziene UCI-kalender staat de Ronde van Burgos gepland van 28 juli tot en met 1 augustus, maar de lokale politiek houdt een flinke slag om de arm. “We zullen volgende week dinsdag een beslissing nemen, maar het is een lastige afweging”, zo klinkt het.

Nu de internationale wielerunie de volledige kalender heeft gepubliceerd, zijn ploegen druk bezig met het samenstellen van wedstrijdprogramma’s. Zo is wereldkampioen Mads Pedersen van plan om zijn rentree te maken in de Ronde van Burgos, maar de organisatie van de Spaanse rittenkoers twijfelt nog over de aankomende editie.

De organisatie wacht in spanning af wat de lokale politiek gaat besluiten. “We gaan binnenkort in gesprek om vervolgens een beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan van de koers. We zullen de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen, maar een gemakkelijke beslissing is het zeker niet”, aldus Lorenzo Rodríguez, de vice-president van de Provinciale Raad van Burgos.

In Spanje, een land dat zwaar is getroffen door het coronavirus, is de noodtoestand inmiddels verlengd tot 7 juni. De Ronde van Burgos hoopt eind juli wel de 42e editie van het wielerevenement te organiseren. De Colombiaanse klimmer Iván Ramiro Sosa won de voorbije twee edities.