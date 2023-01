Wereldkampioen Evenepoel verdedigt titel in Vuelta a San Juan, Jakobsen voor de sprints

Soudal Quick-Step is geland in Argentinië, waar het met wereldkampioen Remco Evenepoel en Europees kampioen Fabio Jakobsen de Vuelta a San Juan gaat rijden. De Belgische ploeg heeft met Evenepoel de titelverdediger in huis, want hij won begin 2020 de laatste editie van de rittenkoers.

Ploegleider van dienst Davide Bramati ziet de Vuelta a San Juan als een goede test voor de wereldkampioen. “Hij won de laatste keer en is klaar voor een nieuw seizoen waarin hij ons hopelijk geweldige momenten zal bezorgen”, aldus Bramati. “Maar zonder een tijdrit zal de klim naar Alto Colorado beslissend zijn voor het eindklassement. We gaan zien wat we daar kunnen doen.”

“San Juan is ook een mooie test voor Fabio, die een goede lead-out mee krijgt en zijn snelheid wil laten zien”, zegt Bramati. Jakobsen heeft namelijk Yves Lampaert en Michael Mørkøv met zich mee. “Hij hoopt op een ritzege in een van de vele vlakke etappes in deze ronde.”

De selectie van Soudal Quick-Step in Argentinië wordt gecompleteerd door klimmer Jan Hirt en de ervaren hardrijder Pieter Serry. De Vuelta a San Juan staat op het programma van 22-29 januari en kent op donderdag 26 januari een rustdag.