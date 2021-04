Wereldkampioen Alaphilippe kent ploeggenoten voor Amstel Gold Race

Deceuninck-Quick-Step heeft de selectie rond wereldkampioen Julian Alaphilippe naar buiten gebracht. De Franse kopman kan rekenen op steun van onder meer klimmer Mauri Vansevenant en hardrijder Rémi Cavagna.

Ploegleider Klaas Lodewyck kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd van zondag. “We kunnen rekenen op een sterke ploeg rond Julian. We weten allemaal dat hij een enorme liefhebber is van dit soort wedstrijden en hij is dan ook onze kopman. Het parcours is compleet anders dan de voorgaande jaren.”

“We verwachten een erg nerveuze koers, een beetje te vergelijken met een WK. Het is zaak om de hele dag gefocust te blijven om dan vervolgens op het juiste moment in actie te schieten.” De volledig selectie bestaat uit Alaphilippe, Vansevenant, Cavagna, Ian Garrison, Mattia Cattaneo, Florian Sénéchal en Pieter Serry.

Eerdere optredens

Alaphilippe is nog op zoek naar zijn eerste zege in de Amstel Gold Race, maar eindigde in 2015, 2016, 2018 en 2019 al bij de eerste tien. De Franse springveer won eerder dit jaar al een etappe in Tirreno-Adriatico, maar wist in de Vlaamse kasseiklassiekers niet zijn gebruikelijke niveau te halen.

Dries Devenyns, normaal een belangrijke pion in een wedstrijd als de Amstel Gold Race, is er dit jaar niet bij. De ervaren Belg zal in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wel te zien zijn aan de zijde van kopman Alaphilippe.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Amstel Gold Race (18 april)

Julian Alaphilippe

Mattia Cattaneo

Rémi Cavagna

Ian Garrison

Florian Sénéchal

Pieter Serry

Mauri Vansevenant