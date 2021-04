Florian Sénéchal is op tijd klaar voor Amstel Gold Race

Florian Sénéchal kan zondag gewoon aan de start staan van de Amstel Gold Race, zo laat de Fransman van Deceuninck-Quick-Step weten via social media. Sénéchal kwam afgelopen woensdag nog hard ten val in de Brabantse Pijl.

In aanloop naar de Hertstraat, op zo’n veertig kilometer van de streep, deed zich in het peloton een grote valpartij voor, waarbij de Fransman betrokken was. De klassiekerspecialist had na de crash last van schaafwonden en ook zijn schouder was geraakt, maar voelt zich nu alweer een stuk beter. “Ik heb geen last meer van mijn schouder”, aldus Sénéchal.

Ereplaatsen

Zijn werkgever Deceuninck-Quick-Step kan zondag dus gewoon rekenen op de 27-jarige hardrijder, die al een uitstekend voorjaar achter de rug heeft. Sénéchal werd tweede in de E3 Saxo Bank Classic en de Clásica de Almería, derde in de Bredene Koksijde Classic en reed ook in Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen naar een top 10-notering.

Deceuninck-Quick-Step rekent zondag in de Amstel Gold Race vooral op wereldkampioen Julian Alaphilippe, die twee jaar geleden nog een van de hoofdrolspelers was in de Limburgse heuvelklassieker.