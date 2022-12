‘Wereldbeker veldrijden in Val di Sole is een klassieker in wording’

Podcast

Zaterdag vindt in de Italiaanse bergen de Wereldbeker veldrijden in Val di Sole plaats. Op steenworpafstand van de Passo Tonale en ook het gevreesde monster Mortirolo is in de buurt. Net als vorig jaar vindt de cross geheel plaats in de sneeuw. Een unicum in het Wereldbeker-circuit de laatste jaren, met bijval heel de crosswinter. In de WielerFlits Podcast zien de mannen het als een blijvertje.

“Een cross op sneeuw is áltijd bijzonder, want die zijn er nooit”, stipt Youri aan. “Het gaat hoe dan ook een mooie veldrit zijn. Dat de deelnemerslijsten een beetje ondergesneeuwd zijn, dat is dan zo. Anderzijds staan er wel gewoon 95 crossers en veldrijdsters aan het vertrek. Bij de vrouwen zijn er met Fem van Empel, Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado drie kleppers aanwezig en bij de mannen heb je Mathieu van der Poel.”

“Dat is genieten geblazen, puur omdat het op de sneeuwondergrond aankomt op techniek. Dat is van levensbelang. De vier namen die ik net noemde, zijn technisch super goed onderlegd. Daar ga ik met veel goesting naar kijken”. Maxim was namens WielerFlits vorig jaar in Italië aanwezig. “Met afstand was dat de mooiste crosslocatie waar ik ooit ben geweest. En sneeuw, dat zorgt wel voor een heel mooie dynamiek.”

Youri durft er daarom een uitsmijter in te gooien. “Ik denk dat Val di Sole alles in zich heeft om een klassieker op de crosskalender te worden. Het is onderscheidend, er staat geen enkele andere sneeuwcross op de kalender. Ik denk dat het een blijvertje is.”

