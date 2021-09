Wereldbeker MTB: Wereldkampioene Richards zegeviert in Lenzerheide

Evie Richards heeft, een week na haar wereldtitel in Val di Sole, ook de wereldbekermanche in Lenzerheide op haar naam geschreven. De Britse rekende na een spannend duel af met de Australische Rebecca McConnell. De Zweedse Jenny Rissveds werd derde.

In het Zwitserse Lenzerheide, het decor van een nieuwe ronde in de Wereldbeker, stonden vandaag de Cross-country-wedstrijden op het programma. Bij de vrouwen was het uitkijken naar de verrichtingen van onder meer Anne Terpstra en Anne Tauber, de Française Loana Lecomte, de Australische Rebecca McConnell, de Zwitserse dames Sina Frei en Jolanda Neff, de oersterke Britse Evie Richards en Jenny Rissveds uit Zweden.

Rissveds en Lecomte kenden de beste start en reden al snel weg van de tegenstand. Na verloop van tijd wist Frei echter het gaatje te dichten en bij het ingaan van de tweede ronde waren ook McConnell, Richards en Tauber aangesloten. Die laatste begon een ronde later als eerste aan de derde ronde, met in haar wiel Frei, McConnell, Richards, Rissveds en Lecomte. Terpstra kwam als achtste door op een halve minuut, in het gezelschap van de Zwitserse dames Alessandra Keller en Linda Indergand.

Duel tussen Richards en McConnell

Met nog twee ronden te gaan hadden we nog altijd vijf mountainbikesters aan de leiding. Alleen Tauber bleek niet sterk genoeg om het tempo te volgen en werd bijgehaald door Terpstra. In de voorlaatste ronde werd ook van voren het kaf van het koren gescheiden. Richards, de kersverse wereldkampioene in de Cross-country, gooide haar kaarten op tafel en begon met een beperkte voorsprong op McConnell aan de laatste ronde. Frei, Rissveds en Lecomte leken uitgeschakeld voor de zege.

In de laatste ronde ontspon zich een fascinerend duel tussen Richards en McConnell. De Australische bleef in de buurt van leidster Richards en wist zo de druk op de ketel te houden, maar kon het kleine gaatje ook nergens meer overbruggen en moest zo genoegen nemen met de tweede plaats. De winst in Lenzerheide ging dus naar Richards. Het is voor de Britse, die we ook kennen uit de cross, haar eerste overwinning als de nieuwe wereldkampioene.

Rissveds profiteerde in de finale optimaal van een lekke band van Frei en werd derde, de vierde plaats was voor de jonge Française Lecomte. Frei eindigde ondanks een lekke band nog vijfde, net voor Terpstra. Tauber zakte na een sterke openingsfase wat weg en werd achtste.

Wereldbeker mountainbiken 2021

Cross-country vrouwen, Lenzerheide

1. Evie Richards (Trek Factory Racing CX) in 1u19m16s

2. Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker XSauce) op 19s

3. Jenny Rissveds (Team31) op 58s

4. Loana Lecomte (Massi) op 1m12s

5. Sina Frei (Specialized Racing) op 1m20s

6. Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) op 1m21s

7. Alessandra Keller (Thömus RN Swiss Bike Team) op 2m00s

8. Anne Tauber (CST PostNL Bafang) op 2m05s

9. Linda Indergand (Liv Factory Racing) op 2m48s

10. Laura Stigger (Specialized Racing) op 2m49s

13. Kate Courtney (Scott-SRAM MTB Racing Team) op 3m31s

16. Sophie von Berswordt (JB Brunex Felt Factory Team) op 4m06s

23. Haley Batten (Trinity Racing MTB) op 6m03s

25. Jolanda Neff (Trek Factory Racing CX) op 6m09s

Lotte Koopmans – DNS

Pauline Ferrand-Prévot – DNS