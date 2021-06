Wereldbeker MTB: Mathias Flückiger schrijft ook cross-country in Leogang op zijn naam

Mathias Flückiger heeft na de shorttrack ook de crosscountrywedstrijd in Leogang op zijn naam geschreven. De Zwitser bleef in de wereldbekermanche in Oostenrijk iets meer dan twintig minuten Ondrej Cink en Anton Cooper voor.

Geen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aan de start, maar desondanks een hoop mooie namen die naar Leogang kwamen. Onder hen Milan Vader en Jens Schuermans, respectievelijk derde en achtste in de shortrace vrijdag, maar zij kwamen er nu niet aan te pas.

De strijd om de zege ging tussen Flückiger en Cink. Zij gingen lang gelijk op, maar de Zwitser wist de wedstrijd in de voorlaatste ronde in zijn voordeel te beslissen.

Wereldbeker mountainbike 2021

Cross-country mannen, Leogang

1. Mathias Flückiger in 1u15m50s

2. Ondrej Cink +14s

3. Anton Cooper +45s

4. Thomas Griot +1m26s

5. Vlad Dascalu +1m27s

6. Thomas Litscher +1m28s

7. Maxime Marotte +1m44s

8. Simon Andreassen +1m49s

9. Victor Koretzky +1m54s

10. Nino Schurter +1m59s

