Wereldbeker MTB: Loana Lecomte is niet te stoppen in Leogang

Loana Lecomte heeft met overmacht de Wereldbeker van Leogang op haar naam geschreven. De jonge Française, inmiddels de grote favoriete voor Olympisch goud in Tokio, reed al in de openingsronde weg van de tegenstand en kwam met grote voorsprong over de finish.

Na wereldbekerzeges in Albstadt en Nové Město na Moravě stond de 21-jarige Lecomte vandaag als topfavoriete aan de start van de Wereldbeker in het Oostenrijkse Leogang. De regerend Europees- en wereldkampioen bij de beloften schoot ook vandaag weer uit de startblokken en reed al snel weg van de eerste achtervolgers.

Zowel bergop als tijdens de gevaarlijke passages bergaf was er geen houden aan voor directe concurrentes Pauline Ferrand-Prévot, Haley Batten, regerend Olympisch kampioene Jenny Rissveds en Jolanda Neff. Na ruim 25 minuten in het zadel was het verschil tussen de Françaises Lecomte en Ferrand-Prévot al opgelopen tot bijna veertig seconden.

Interessante strijd voor plek twee

In de tweede van in totaal vijf rondes reed Lecomte alsmaar verder weg, maar daarachter ontspon zich een interessant gevecht voor de tweede plaats tussen Ferrand-Prévot, Batten, Rissveds, Neff en Laura Stigger. Rissveds wist na een sterke slotronde de tweede plek op te eisen, voor thuisfavoriet Stigger, Neff en Ferrand-Prévot. Evie Richards kwam als zesde over de streep.

De grote winnares was echter opnieuw Lecomte, die met bijna twee(!) minuten voorsprong over de finish kwam. De Nederlandse dames speelden geen rol van betekenis in Leogang. Anne Terpstra wist zich na een trage start nog wel op te werken naar de achtste plek, maar gaf aan de finish wel meer dan drie minuten toe op winnares Lecomte.

Wereldbeker mountainbiken 2021

Cross-country vrouwen, Leogang

1. Loana Lecomte (Massi) in 1u17m03s

2. Jenny Rissveds (Team31) op 1m48s

3. Laura Stigger (Specialized Racing) op 1m50s

4. Jolanda Neff (Trek Factory Racing CX) op 2m02s

5. Pauline Ferrand-Prévot (Absolute-Absalon-BMC) op 2m30s

6. Evie Richards (Trek Factory Racing CX) op 2m42s

7. Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker XSauce) op 3m17s

8. Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) op 3m24s

9. Rocío del Alba García Martínez (BH Templo Cafés UCC) op 3m32s

10. Eva Lechner (Trinx Factory Team) op 4m14s

20. Anne Tauber (CST PostNL Bafang) op 5m42s

25. Lotte Koopmans (LTD Team) op 7m37s

34. Sophie von Berswordt (JB Brunex Felt Factory Team) op 9m11s

DNF Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

DNF Githa Michiels (eigen ploeg)