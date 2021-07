Wereldbeker MTB: Loana Lecomte deelt in Les Gets nieuwe tik uit

Loana Lecomte trekt over goed drie weken als topfavoriete naar de Olympische Spelen van Tokio. De nog altijd maar 21-jarige Française won vandaag in het Franse Les Gets alweer haar vierde Wereldbeker van het seizoen.

Vandaag stond in Les Gets de laatste Wereldbeker in het mountainbiken op het programma, voordat het hele circus naar Tokio verhuist. Een laatste meetmoment voor toppers als Pauline Ferrand-Prévot, Jenny Rissveds, de Nederlandse dames Anne Tauber en Anne Terpstra en de ogenschijnlijk onverslaanbare Loana Lecomte. Deze dames kregen op ruim 1.000 meter hoogte een loodzwaar klimparcours voorgeschoteld.

Lecomte, eerder dit seizoen al ongenaakbaar in Albstadt, Nové Město na Moravě en Leogang, leek ook in Les Gets een one-woman show op te voeren. De jonge Française schoot als een komeet uit de startblokken en reed al snel weg van de tegenstand, maar kreeg na verloop van tijd toch weer het gezelschap van enkele achtervolgsters. Heel even leek Ferrand-Prévot in staat om Lecomte het vuur aan de schenen te leggen, maar het bleek ijdele hoop.

Tauber zesde, andere Nederlanders spelen bijrol

Lecomte reed na verloop van tijd weer weg van haar naaste belagers en wist haar voorsprong op Ferrand-Prévot uit te breiden naar een halve minuut. De koploopster wist in het vervolg van de wedstrijd nog wat verder uit te lopen en had alle tijd om een nieuwe wereldbekerzege te vieren. Rissveds, nog altijd de regerende Olympische kampioen, kwam na een sterke slotfase als tweede over de streep.

Evie Richards mocht als nummer drie ook nog mee het podium op, Ferrand-Prévot en Rebecca McConnell maakten de top-5 vol. Anne Tauber kende een bemoedigend optreden en finishte als zesde in Les Gets. Ceylin del Carmen Alvarado kwam niet verder dan een 26ste plek, Lotte Koopmans werd 38ste, Sophie von Berswordt 46ste en Anne Terpstra wist de finish niet te bereiken.

Wereldbeker mountainbiken 2021

Cross-country vrouwen, Les Gets

1. Loana Lecomte (Massi) in 1u27m23s

2. Jenny Rissveds (Team31) op 51s

3. Evie Richards (Trek Factory Racing CX) op 1m10s

4. Pauline Ferrand-Prévot (Absolute-Absalon-BMC) op 1m51s

5. Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker XSauce) op 1m55s

6. Anne Tauber (CST PostNL Bafang) op 2m27s

7. Sina Frei (Specialized Racing) op 3m12s

8. Yana Belomoina (CST PostNL Bafang) op 3m46s

9. Ronja Eibl (Alpecin-Fenix) op 3m57s

10. Eva Lechner (Trinx Factory Team) op 4m42s

26. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) op 8m57s

38. Lotte Koopmans (LTD Team) op 12m07s

46. Sophie von Berswordt (JB Brunex Felt Factory Team) op 11m53s

DNF Anne Terpstra (Ghost Factory Racing)