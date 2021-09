Wereldbeker MTB: Richards is ook de beste in Snowshoe, Tauber derde

Evie Richards heeft vandaag in het Amerikaanse Snowshoe opnieuw een wereldbekermanche in het mountainbiken gewonnen. De Britse wereldkampioene bleek een klasse apart en kwam met ruime voorsprong als winnares over de finish. Rebecca McConnell werd tweede, voor een sterke Anne Tauber.

In het Amerikaanse Snowshoe stonden vandaag de laatste wereldbekermanches op het programma voor vrouwen en mannen. Bij de vrouwen was het uitkijken naar de verrichtingen van onder meer Anne Terpstra en Anne Tauber, de Australische Rebecca McConnell, de Zwitserse dames Sina Frei en Jolanda Neff, de oersterke Britse Evie Richards en Jenny Rissveds uit Zweden.

De 24-jarige Richards, die in de nacht van vrijdag op zaterdag ook al de Shorttrack-race wist te winnen, was meteen goed weg en reed enige tijd samen met de Australische McConnell, de Zwitserse dames Frei en Linda Indergand en de Zweedse Rissveds, met niet ver daarachter Tauber. Terpstra kende een mindere start en keek al snel tegen een achterstand aan van een halve minuut.

Vooraan besloot Richards het gaspedaal eens stevig in te drukken en de Britse wist binnen een mum van tijd een halve minuut uit te lopen op de tegenstand. Het bleek een beslissend moment in de koers, aangezien Richards in het vervolg van de race alsmaar verder wist uit te lopen. De regerend wereldkampioene mocht na een straffe solo andermaal het zegegebaar maken. McConnell werd op anderhalve minuut tweede, Tauber finishte op bijna twee minuten. Terpstra kwam nog als vijfde binnen.

Wereldbeker Mountainbike, Snowshoe

Cross-country – vrouwen

1. Evie Richards (Trek Factory Racing) in 1u14m53s

2. Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker XSauce) op 1m31s

3. Anne Tauber (CST PostNL Bafang) op 1m54s

4. Sina Frei (Specialized Racing) op 2m10s

5. Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) op 2m31s

6. Jenny Rissveds (Team31) op 2m56s

7. Linda Indergand (Liv Factory Racing) op 3m19s

8. Nadine Rieder (Ghost Factory Racing) op 3m40s

9. Jolanda Neff (Trek Factory Racing CX) op 4m08s

10. Rocio Del Alba García Martínez (BH Templo Cafés UCC) op 4m31s