Wellens met ‘lege handen’ na sterke koers: “Beetje verrast door Benoot”

Tim Wellens maakte ook zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne weer een erg sterke indruk, maar net als in Omloop Het Nieuwsblad rolde er geen topklassering uit voor de renner van UAE Emirates. Wellens maakte deel uit van een sterke kopgroep, maar moest in de finale het onderspit delven en kwam als vijfde over de streep.

Wellens was ook in Kuurne-Brussel-Kuurne weer een van de sterkste renners in koers: met name in de heuvelzone voerde de Belg de forcing. In de finale vocht hij met Jumbo-Visma-renners Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck, Sloveen Matej Mohoric en Nederlander Taco van der Hoorn om de overwinning. “Ik had heel wat scenario’s in mijn hoofd, maar een vijfde plaats was er geen van”, liet hij na afloop weten aan Sporza.

“Ik wist dat ik niemand van Jumbo-Visma mocht laten wegrijden, maar ook dat ze mij niet gingen laten rijden. Dan zou een renner van Jumbo-Visma zich opofferen, om mij terug te halen. Tiesj kwam er in de laatste kilometer goed uit. Ik was een beetje verrast”, geeft Wellens toe. “Ik kreeg het gat niet helemaal dicht en dus wachtte ik om te kijken wat er zou gebeuren. Maar dan word ik vijfde. Jumbo heeft hun overmacht goed uitgespeeld.”

Een vijfde plek dus voor Wellens, maar toch is hij meer dan optimistisch richting de komende wedstrijden. “Het gaat momenteel heel erg goed. Ik hoop in Strade Bianche zo verder te doen.”