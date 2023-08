Fabio Jakobsen wint tweede etappe Ronde van Denemarken met groot verschil

De tweede etappe van de Ronde van Denemarken is gewonnen door Fabio Jakobsen. Na een etappe van 163 kilometer naar Silkeborg was de Europees kampioen van Soudal Quick-Step als eerste over de finish. Jakobsen overleefde de drie heuveltjes in de finale en werd uitstekend afgezet in de slotkilometer, waarna hij met een korte maar krachtige sprint de zege pakte. Søren Waerenskjold werd tweede op ruime achterstand.

Op het programma stond een heuvelachtige rit van Kjellerup naar Silkeborg. Na bijna 150 kilometer reed het peloton in Silkeborg de lokale ronde van 5,3 kilometer op, die drie keer moest worden afgelegd. Dit rondje bevatte een helling (1 km aan 5,6%), met de top op minder dan drie kilometer van de streep.

Zes Denen en een Brit schoven vroeg in de etappe mee in de ontsnapping van de dag. Mark Stewart (Bolton Equities Black Spoke) kreeg bijval van thuisrijders Julius Johansen (Deense selectie), Frederik Irgens Jensen (BHS-PL Beton Bornholm), Daniel Stampe (Restaurant Suri-Carl Ras), Tobias Aagaard (Leopard TOGT), Henrik Pedersen (ColoQuick) en Jeppe Aaskov Pallesen (HRE Mazowsze Serce Polski).

In het peloton nam Uno-X met leider Søren Waerenskjold het initiatief en zij hielden de voorsprong tussen de twee en drie minuten. Soudal Quick-Step, Lidl-Trek en EF Education-EasyPost zetten in het laatste koersuur ook een mannetje bij. Alpecin-Deceuninck probeerde 34 kilometer voor de meet het peloton te verrassen, maar die poging mislukte.

Heuvel in slotronde niet lastig genoeg

Bij het opdraaien van de lokale omloop was de achterstand van het peloton een halve minuut op de vluchters. De kopgroep spatte uit elkaar op het eerste klimmetje, waardoor vier renners overbleven. In het peloton nam Lidl-Trek het initiatief, maar werd door nervositeit ook gevallen. Onder meer Michael Valgren lag bij de crash.

Op de voorlaatste beklimming koos Mads Pedersen vervolgens de aanval na een lead-out van Daan Hoole. Hij raapte de laatste vroege vluchters op, maar raakte niet weg. Een rondje later schoof hij weer mee bij een poging om weg te rijden, maar opnieuw wist geen groepje een gat te slaan. Wel was het peloton flink uitgedund.

Jakobsen slaat toe na knappe lead-out

De controle was weg in de laatste drie kilometer en daar probeerde leider Waerenskjold even van te profiteren, maar hij zakte terug in het peloton. Daar was het Soudal Quick-Step dat zich op kop zette in dienst van Fabio Jakobsen, die de finale overleefd had en mocht sprinten om de ritwinst. Hij kreeg een knappe lead-out en won met lengtes voorsprong.

Søren Waerenskjold werd tweede en behoudt daardoor zijn leiderstrui in de PostNord Danmark Rundt. Zijn naamgenoot Søren Kragh Andersen werd derde en Tobias Lund Andresen werd vierde. Mads Pedersen zat in het wiel van Jakobsen, maar hem ontbrak het aan de snelheid en daardoor eindigde hij op plek vijf.