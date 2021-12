Weinig wijzigingen in UCI-veldritranking: Van Aert stijgt vier plekken

Wout van Aert is na zijn indrukwekkende zege in de Superprestige van Boom vier plekken gestegen op de UCI-veldritranking. De Belgische kampioen staat nu 28ste met exact 400 punten. Eli Iserbyt gaat nog altijd aan de leiding, voor Toon Aerts en Quinten Hermans.

Van Aert staat nu in punten gelijk met zijn eeuwige sportieve rivaal Mathieu van der Poel, die pas op 18 december weer het veld zal induiken tijdens de Wereldbeker van Rucphen. Verder zien we niet al te veel wijzigingen in de veldritranking, wat ook niet zo gek is aangezien er afgelopen weekend maar één cross op het programma stond. De Wereldbeker van Antwerpen van zondag 5 december ging namelijk niet door.

In de top-10 zijn er geen verschuivingen, in de top-20 zien we de Amerikaan Curtis White (van zeventien naar vijftien) twee plekken stijgen. Verder maakt de Spanjaard Kevin Suarez een sprong van 27 naar 20. De grootste stijger is Eric Brunner. De 23-jarige Amerikaan werd afgelopen zaterdag in Garland Pan-Amerikaans kampioen in het veldrijden en maakt een sprong van 35 naar 22.

Ook bij de vrouwen is weinig veranderd in de veldritranking. Lucinda Brand, afgelopen zaterdag de beste in de Superprestige van Boom, blijft aan de leiding. Met Denise Betsema en Annemarie Worst staan nog twee Nederlandse vrouwen in de top-3. Met Puck Pieterse, Yara Kastelijn, Fem van Empel en Shirin van Anrooij vinden we nog vier Nederlandse vrouwen in de top-10. Sanne Cant zakt, ondanks een achtste plaats in Boom, een plekje en staat nu zestiende.

UCI-veldritranking mannen (na update 7 december 2021)

1. Eli Iserbyt – 2191 punten

2. Toon Aerts – 1826 punten

3. Quinten Hermans – 1420 punten

4. Lars van der Haar – 1412 punten

5. Michael Vanthourenhout – 1283 punten

6. Laurens Sweeck – 1108 punten

7. Vincent Baestaens – 870 punten

8. Corné van Kessel – 850 punten

9. Daan Soete – 722 punten

10. Ryan Kamp – 722 punten

27. Mathieu van der Poel – 400 punten

28. Wout van Aert – 400 punten

39. Tom Pidcock – 286 punten

UCI-veldritranking vrouwen (na update 7 december 2021)

1. Lucinda Brand – 2190 punten

2. Denise Betsema – 1955 punten

3. Annemarie Worst – 1325 punten

4. Clara Honsinger – 1148 punten

5. Puck Pieterse – 1097 punten

6. Yara Kastelijn – 973 punten

7. Fem van Empel – 944 punten

8. Blanka Kata Vas – 860 punten

9. Shirin van Anrooij – 853 punten

10. Maghalie Rochette – 832 punten

11. Inge van der Heijden – 790 punten

13. Ceylin del Carmen Alvarado – 760 punten

16. Sanne Cant – 600 punten

