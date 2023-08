dinsdag 29 augustus 2023 om 13:49

Weinig schade bij Remco Evenepoel na val: “Organisatie beseft dat ze in de fout zijn gegaan”

Remco Evenepoel heeft niet veel last van zijn valpartij vlak na de derde rit van de Vuelta. De Belgische kampioen vertelde voor de start van etappe vier ook nog dat de organisatie zich bij hem geëxcuseerd heeft. “Ik denkt dat ze beseffen dat ze in de fout zijn gegaan.”

“De schade is niet al te groot met enkel twee hechtingen aan de buitenkant, dat is alles. Ik heb geen spierpijn”, vertelde de leider van de Vuelta aan Sporza. “Ik heb de beelden nog eens bekeken en van bovenaf is duidelijk dat de afstand na de finish te kort was gisteren. De organisatie heeft zich er voor geëxcuseerd, ik denk dat ze beseffen dat ze in de fout zijn gegaan.”

“De dag is voorbij, shit happens. Vandaag is een nieuwe dag, ik kijk alleen maar vooruit vanaf nu. Er zijn ergere dingen in het leven dan een gaatje in het hoofd, al bij al heb ik dus geluk gehad. Het belangrijkste is dat ik vroeg in deze Vuelta al een rit heb kunnen winnen. Dat geeft veel vertrouwen”, aldus Evenepoel.

Dinsdag hoopt de renner van Soudal Quick-Step een rustigere dag te beleven. “Vandaag wordt hopelijk een kalme dag, daar ziet het alleszins naar uit. Al zal het afhangen van wat de ploegen beslissen. Het zijn al drie hectische dagen geweest, het mag iets rustiger vandaag.”