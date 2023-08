dinsdag 29 augustus 2023 om 08:50

Vuelta 2023: Is late reglementswijziging oorzaak van val Remco Evenepoel?

De oorzaak van de val van Remco Evenepoel is misschien wel gevonden. De Belg kwam gisteren ten val nadat hij al juichend over de streep kwam en geen tijd had om een groep mensen te ontwijken. Evenepoel knalde op een vrouw en ging tegen de grond. Maar waarom stonden die mensen daar zo snel?

Sporza meldt dat de organisatie van de Vuelta een kleine twee uur voor de finish meedeelde dat er geen mixed zone zal zijn in Arinsal. In plaats van verzorgers en rechthoudende pers, mochten daardoor nu ook andere mensen in de finishstraat komen.

Daarbovenop stonden die mensen ook op nog geen 100 meter na de streep, normaal gezien is dat zo’n 200 meter. Dit zou te maken hebben met de beperkte ruimte op de top. Evenepoel heeft inmiddels ook via zijn eigen kanalen kort gereageerd op het voorval. “Ik hoop dat de vrouw oké is.”

Inmiddels is ook naar buiten gekomen, via Sander Kleikers van Eurosport, dat de vrouw in kwestie oké is. Na een medische check mocht de woordvoerdster van de Andorrese politie naar huis.