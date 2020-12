Weinig draagvlak onder Japanse bevolking voor Olympische Spelen in Tokio

De inwoners van Japan zien een Olympische Spelen in 2021 niet zitten, zo blijkt uit een enquête van de nationale omroep NHK. Amper 27 procent van de ondervraagden heeft er geen problemen mee dat vanaf 23 juli 2021 de Spelen in Tokio worden gehouden.

Verder is 32 procent voor het afgelasten van de Olympische Spelen, nog eens 31 procent is dan weer voor het opnieuw uitstellen van het mondiale sportevenement. De Spelen zijn vanwege de coronapandemie al met een jaar verschoven. Ook in oktober werd er een enquête gehouden en toen was er nog sprake van een groter draagvlak.

Ruim twee maanden geleden was 40 procent nog voor het doorgaan van de Spelen in Tokio, 23 procent pleitte toen al voor een afgelasting. In Japan is er, in tegenstelling tot Nederland, momenteel geen lockdown. Er is wel een kleine opleving van het coronavirus te zien, maar van een derde golf is nog geen sprake.

Vaccins

De regering besloot onlangs wel, na een lichte stijging van het aantal besmettingen, om de horeca vroeger te laten sluiten dan normaal. Over de Spelen in Tokio: het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat er vanuit dat begin 2021 dermate veel vaccins tegen het coronavirus beschikbaar zijn, dat het evenement door kan gaan.