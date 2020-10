Olympische Spelen voorbereid voor zomer 2021: “De vaccins rollen nu al van de band”

Er is goed nieuws over de Olympische Spelen van volgend jaar. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat er namelijk van uit dat begin 2021 dermate veel vaccins tegen het coronavirus beschikbaar zijn, dat het evenement door kan gaan in Tokio. Dat bevestigt BOIC-hoofdarts Johan Bellemans in Het Laatste Nieuws.

Het IOC heeft in een online webinar de verschillende nationale comités op het hoogte gebracht van diverse scenario’s. De focus lag op het scenario waarbij in de zomer van 2021 nog meerdere brandhaarden van het coronavirus zijn en waarbij social distancing nog de regel is. Ook gaat het IOC ervan uit dat in het eerste deel van 2021 een vaccin beschikbaar is om de atleten in te enten.

Bellemans: “IOC zal een bulk van vaccins reserveren”

“Vijf grote farmabedrijven zijn met hun vaccin klaar en gaan van een goedkeuring uit om ze nog in het laatste kwartaal van dit jaar op de markt te brengen”, aldus Bellemans, hoofdarts van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. “De protectiedrempel voor die goedkeuring is relatief laag gezet op 50 procent: het vaccin moet in de helft van de gevallen beschermen. De meeste vaccins zullen die drempel makkelijk halen. Ze rollen trouwens nu al van de band.”

“De vraag voor die vaccins zal groot zijn”, vertelt de dokter. “En de zwakke populatie heeft prioriteit. Maar het IOC zal wellicht een bulk van 100.000 vaccins voor de olympische bubbel met alle atleten, begeleiders en medewerkers reserveren. Wel is de vraag open of ze het vaccinbeleid gaan verplichten of ten zeerste aanraden. Dat is een ethische discussie.”