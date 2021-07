Wegen Lotto en Soudal scheiden na het seizoen 2022

Lotto en Soudal, de onafscheidelijke tandem van de gelijknamige Belgische WorldTour-ploeg, zetten hun vruchtbare samenwerking nog een jaar voort tot het einde van 2022. Op het einde van het seizoen 2022 varen beide sponsors na een succesvolle samenwerking van acht seizoenen hun eigen koers.

Al sinds 2015 vormen Lotto en Soudal een van de langst lopende partnerships in het internationale wielerpeloton. Sinds het begin van de samenwerking werden tot op heden 157 overwinningen geboekt. Na het huidige wielerseizoen zetten Lotto en Soudal hun succesrijke samenwerking nog één jaar verder, tot het einde van het wielerseizoen 2022.

Vanaf 2023 zal Soudal terugtreden als sponsor van de ploeg, terwijl Lotto wel aan boord blijft als hoofdsponsor van de ploeg. “Wielrennen is de lijm die onze bedrijven in 2015 heeft samengebracht. We hebben samen een duidelijke visie ontwikkeld waarin we jonge talenten alle kansen hebben gegeven om door te groeien naar het hoogste niveau”, aldus Dirk Coorevits, CEO van Soudal Group.

“Het Lotto Soudal project heeft ons nationaal en internationaal merkbekendheid helpen opbouwen. We hopen dat de samenwerking nog tot mooie resultaten mag leiden tot het einde van 2022.” Jannie Haek, CEO Nationale Loterij, vult aan. “We zijn blij dat we nog een vervolg mogen breien aan de samenwerking tot eind 2022. De Nationale Loterij zal ook nadien blijven investeren in een wielerploeg en in het Belgische wielrennen bij uitbreiding.”