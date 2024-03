dinsdag 12 maart 2024 om 09:19

Weg richting Paterberg op tijd hersteld: kasseiklim gewoon in E3 Saxo Classic en Ronde van Vlaanderen

Een grondverzakking dreigde even roet in het eten te gooien, maar de Paterberg blijft gewoon onderdeel van de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. De herstelwerkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en vrijdagavond kan de weg richting de iconische beklimming weer open. Dat laat Philippe Willequet, burgemeester van Kluisbergen, weten aan Het Nieuwsblad.

Door een grondverzakking boven aan de Rampe dreigde er een probleem voor de wielerwedstrijden die naar de Paterberg rijden. Vanaf die weg dalen de renners namelijk de Middelloopstraat af naar de steile met kasseien bezaaide helling. Door een grondverzakking was de weg een tijdje afgesloten voor verkeer. De grond was aan een zijkant over vijftig meter volledig verdwenen en men vreesde voor meer verzakkingen. Inmiddels zijn de problemen weer verlopen.

“Donderdag wordt het asfalt gegoten”, aldus Willequet. “Vrijdagavond zal de weg opengesteld worden. We gaan ook een afsluiting plaatsen zodat er geen enkele renner in de afgrond verdwijnt mocht hij naast de weg terechtkomen. Je weet nooit. Het beton boven aan de Rampe zal voldoende hard zijn om ook dat stuk open te stellen. Het was een race tegen de tijd, maar de werken verliepen snel. Het heien van de platen verliep zeer vlot.”