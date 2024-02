donderdag 22 februari 2024 om 08:43

Grondverzakking zorgt voor problemen in afdaling naar de Paterberg

Door een grondverzakking is de weg naar de Paterberg momenteel afgesloten voor verkeer. En dit kan eventueel ook gevolgen hebben voor de komende Vlaamse voorjaarsklassiekers. “We vrezen dat trillingen nog meer grondverzakkingen kunnen veroorzaken”, laat schepen van Openbare Werken Willem-Jan Baert weten aan Het Nieuwsblad.

Door een grondverzakking boven aan de Rampe is er een probleem voor de wielerwedstrijden die naar de Paterberg rijden. Vanaf die weg dalen de renners namelijk de Middelloopstraat af naar de steile met kasseien bezaaide helling. Door een grondverzakking is de weg momenteel echter afgesloten voor verkeer. De grond is aan een zijkant over 50 meter volledig verdwenen.

“Voor nu is enkel de zijkant weggegleden”, schetst Baert. “De weg zelf is nog intact. Maar we sluiten de weg af omdat we vrezen dat trillingen nog meer grondverzakkingen kunnen veroorzaken. De afsluiting is ook verdwenen. Ze ligt meters lager, waardoor het niet veilig is. De offerte van de aannemer hebben we binnen en hij belooft dat alles klaar zal zijn als de E3 Saxo Classic hier passeert. Dat is op 22 maart. De Ronde van Vlaanderen is een week later.”

Voorlopig lijkt plan-A niet in gevaar te komen. “Als alles veilig hersteld is, is er geen probleem. Als de aannemer toch niet klaar zou zijn, is er een plan-B. De koers rijdt dan verder door, om de volgende straat te nemen. Een blokje om, als het ware. Ze moeten dan wel een scherpe bocht nemen waar de aarde nu tot tegen het asfalt verdwenen is. Daar moet men het eerst in orde brengen, zodat die bocht veilig kan genomen worden.”

Stress

“Mochten er toch nog problemen zijn, zal men met betonblokken en Boplans de bocht veilig afzetten, want die weg is de enige weg naar de voet van de Paterberg. Maar laat ons ervan uitgaan dat plan-A slaagt. De kans dat de renners bij verkenningen van de E3 hinder zullen ondervinden, is groot. Dat weten we nu al. We moeten ervan uitgaan dat alles in orde komt voor de belangrijke wielerwedstrijden die daar voorbij komen. Maar dat er stress is bij iedereen die er mee te maken heeft, dat is duidelijk.”