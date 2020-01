Van Schip en Van Riessen bezorgen Nederland goud in Milton zondag 26 januari 2020 om 08:57

Nederlands succes tijdens de Wereldbeker van Milton. Jan-Willem van Schip veroverde namelijk de gouden medaille op het onderdeel omnium, terwijl Laurine van Riessen de beste was op de individuele sprint.

De 25-jarige Van Schip versloeg in het omnium de Pool Daniel Staniszewski en de Amerikaan Gavin Hoover. Van Schip – die normaal uitkomt voor BEAT Cycling Club – verzamelde 150 punten en dat bleek genoeg voor de gouden medaille. Staniszewski en Hoover waren goed voor respectievelijk 137 en 134 punten.

Bij de vrouwen was het uitkijken naar een duel tussen Van Riessen en de Canadese Kelsey Mitchell. Deze twee dames hadden zich namelijk geplaatst voor de finale van de individuele sprint. Mitchell veroverde dit seizoen al een keer een zilveren plak in Cambridge, maar slaagde er vandaag niet in om de gouden medaille mee naar huis te nemen.

Van Riessen bleek in beide heats de snelste, waardoor ze haar eerste wereldbekerzege van het seizoen wist te boeken. Tot slot veroverden de vrouwen van Groot-Brittannië het goud op de Madison, voor België en de Verenigde-Staten. De Wereldbeker in het Mattamy National Cycling Centre van Milton eindigt vandaag met enkele afsluitende individuele onderdelen.

Uitslagen Wereldbeker Milton 2020

Omnium – mannen

Jan-Willem van Schip

Daniel Staniszewski

Gavin Hoover Keirin – mannen

Joachim Eilers

Kevin Santiago Quintero

Rafał Sarnecki Sprint – vrouwen

Laurine van Riessen

Kelsey Mitchell

Madalyn Godby Madison – vrouwen

Groot-Brittannië

België

Verenigde-Staten