Weer top-10 voor Michael Matthews in Tour Down Under: “Had hoge verwachtingen”

Michael Matthews eindigde als zesde in de vierde etappe van de Tour Down Under. De renner van Jayco AlUla kwam nooit in de buurt van ritwinnaar Bryan Coquard, die iedereen uit het wiel sprintte aan de finish. “We geven niet op”, aldus Matthews.

Na een tiende, derde en vierde plaats was Matthews al een aantal keer relatief dicht bij de zege in de Tour Down Under. De vierde etappe naar Willunga Township was een nieuwe grote kans. “Ik had hoge verwachtingen voor de ritzege, maar helaas waren de benen er niet”, vertelde de thuisrijder na afloop in het flashinterview.

“We bleven de hele dag rijden om de koers hard te maken, maar op het einde had ik zelf niet meer de benen om al het werk van mijn ploeggenoten af te maken.” Een jammere zaak voor Matthews, die wel aan de leiding staat van het puntenklassement. “Simon Yates staat nu ook tweede in het algemeen klassement. We maken met andere woorden nog altijd kans en geven niet op”, bleef hij strijdvaardig.