Weer net niet voor Fred Wright: “Moet leren hoe ik zo een sprint moet aanpakken”

Fred Wright is opnieuw dicht bij de zege gekomen. De Britse coureur van Bahrain Victorious zat in etappe zeven van de Vuelta a España mee in de vroege vlucht, maar strandde in de sprint op plaats drie. Eerder in de Vuelta greep Wright net naast de rode trui. “Ik ben er zeker van dat die overwinning komt.”

Afgelopen woensdag, in de vijfde etappe, werd Wright ook derde. De 23-jarige renner kwam bovendien twee seconden tekort om de rode trui over te nemen. Als troost mocht hij wel de witte trui dragen. Wright bleef echter niet bij de pakken zitten en zat twee dagen later weer in de ontsnapping. Met vijf werd er gesprint om de zege. Op papier was Wright een van de snellere mannen, maar hij ging zijn sprint te vroeg aan.

“Het is moeilijk voor mij, ik wil die overwinning zo graag. Ik dacht dat ik de beste sprint had en ik zag de streep liggen. Ik dacht dat het het beste was om gewoon aan te gaan”, verklaarde Wright op de ploegsite. “Mensen zeggen dat ik de sprint niet van op kop moest beginnen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je hoofd koel houden in dergelijke situaties is niet makkelijk.”

Leerproces

Wright werd geklopt door Jesús Herrada, die uit het wiel van de renner van Bahrain Victorious kwam. Ook Samuele Battistella kwam er in de laatste meters nog uit. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld nu. Ik moet proberen positief te blijven, ik voel me nog altijd goed en ben klaar voor meer ontsnappingen”, aldus Wright. “Ik moet gewoon leren hoe ik zo een sprint aanpak, het is een leerproces. Maar ik ben zeker dat die overwinning komt.”