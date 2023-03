Weer net niet voor Evenepoel, maar: “Alleen maar goede signalen richting de Giro”

In de openingsetappe van de Ronde van Catalonië werd hij tweede, vandaag eindigde Remco Evenepoel in de eerste bergrit naar Vallter als derde. En toch was de Belg na afloop tevreden. “Ik kon vandaag twee keer serieus versnellen. Ik krijg alleen maar goede signalen richting de Giro d’Italia.”

De regerende wereldkampioen nam in de laatste kilometers het heft in handen in de achtervolging op Esteban Chaves en wist zijn concurrenten stevig onder druk te zetten, maar Evenepoel slaagde er niet in om Primož Roglič en Giulio Ciccone te lossen. “Het gevoel was goed. Bahrain Victorious reed echt een strak tempo op de slotklim, maar ik voelde me toen nog erg goed”, keek Evenepoel met Eurosport terug op zijn finale.

“Ook toen we nog hoger gingen voelde ik me nog erg goed. Ik begon alleen te vroeg aan mijn sprint en hierdoor waren de benen volledig verzuurd in de laatste vijftig meter. Ik had toen geen versnelling meer in de benen. Uiteindelijk komen wel de beste renners bovendrijven.”

Voor Evenepoel was de bergrit naar Vallter een eerste geslaagde test in aanloop naar de Ronde van Italië. “Ik ben erg blij met het gegeven dat ik nog twee keer serieus kon versnellen in de laatste kilometers. Dat lukte me nog niet eerder op hoogte. Het zijn alleen maar goede signalen richting de Giro. Ik weet niet wie vandaag de sterkste was. Ik nam wel het meeste werk voor mijn rekening, maar morgen is weer een nieuwe dag. Dan gaan we er weer voor.”