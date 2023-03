Weer kritiek op Gianni Vermeersch na duw in Strade Bianche

Gianni Vermeersch heeft opnieuw geen vrienden gemaakt in het peloton. De Belg verloor afgelopen zaterdag na de aankomst van Strade Bianche zijn geduld en gaf James Shaw van EF Education-EasyPost een duw, nadat hij er niet door kon. Enkele collega’s in het peloton reageerden via social media al zeer kritisch.

Op beelden die rondgaan op Twitter is te zien hoe Vermeersch op niet al te nette wijze Shaw wegduwt om ruimte maken. De Brit wees hem er vervolgens op dat ze voor een camera (van Eurosport) stonden en dat de actie van Vermeersch dan ook niet onopgemerkt was gebleven.

Al vrij snel kwam er een reactie van Jos van Emden, die in de Giro d’Italia al eens botste met Vermeersch. “James Shaw is mijn nieuwe beste vriend. James, heeft hij je gevraagd of je zijn carrière wil ruïneren?”, doelt de renner van Jumbo-Visma op een uitspraak die Vermeersch zou hebben gedaan in een telefoongesprek met Van Emden, kort na hun bewuste akkefietje in de Giro van 2021.

No respect during and even after the race .. https://t.co/2KkrfNtijL — Vliegen Loic (@LoicVliegen) March 5, 2023

De tweet van Van Emden kan op behoorlijk veel bijval rekenen vanuit het peloton. Onder meer Alex Kirsch, Matteo Jorgenson, Tom Paquot, Rémy Mertz, Milan Menten, Owain Doull, Loïc Vliegen, Dries De Pooter, Tim Wellens, Pascal Eenkhoorn, Geoffrey Bouchard, Michael Valgren, Guillaume Boivin en Tobias Ludvigsson besloten de tweet te liken.

Vliegen gaat zelfs nog een stap verder, met als bijschrift: “Al geen respect tijdens de koers, maar zelfs niet erna…” Het is niet de eerste keer dat Vermeersch minder positief in het nieuws komt. Zo had hij het in het verleden dus al aan de stok met Van Emden, maar ook met Remco Evenepoel en Sven Nys.