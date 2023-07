Weer feest voor Tour de Tietema-Unibet: Hartthijs de Vries wint eindklassement Kreiz Breizh

Hartthijs de Vries heeft de zware Franse meerdaagse Kreiz Breizh op zijn palmares bijgeschreven. De Fries maakte op tachtig kilometer van de meet de sprong naar de kopgroep en passeerde Florian Dauphin, Mathias Le Turnier en leider Jack Rootkin-Gray in het algemeen klassement.

De Vries wist ook bijna nog de slotrit te winnen in Frankrijk. De renner van Tour de Tietema-Unibet was in een chaotische slotfase, waarin hij ook nog Zeb Kyffin en Simon Bak in de gaten moest houden voor de eindzege, de beste van een achtervolgend groepje dat streed voor de tweede plaats. De 20-jarige Fransman Pierre Thierry won solo de slotrit na een aanval van zestien kilometer.

De eindzege van De Vries is al het tweede succes van Tour de Tietema-Unibet in deze ronde. Zondag won Tomas Kopecky al de derde etappe.

We’ve just won our first GC. 🥹 pic.twitter.com/lhnaDkduZE — Tour de Tietema (@tourdetietema) July 31, 2023



