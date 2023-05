Hartthijs de Vries nu alweer op niveau: “Het was niet zomaar even een valpartijtje”

Hartthijs de Vries is weer terug. Afgelopen weekend eindigde hij als vijfde in de sterk bezette GP Herning. Daarmee lijkt zijn revalidatie nu helemaal voltooid. “In januari had ik niet gedacht dat dit nu al mogelijk was.”

Het verhaal van De Vries is bekend: bij een trainingsongeval in Spanje eerder dit jaar brak hij meerdere botten en liep hij een hersenschudding op. “Het was niet zomaar even een valpartijtje. Mijn schoudersblad was helemaal verbrijzeld en mijn kruisbanden waren ingescheurd”, vertelt hij daarover. “Ik heb negen weken lang helemaal niks kunnen doen, daarna ben ik weer een beetje gaan fietsen op de Tacx.”

“Het heeft me wel verbaasd hoe snel het daarna is gegaan. De laatste drie weken heb ik echt weer veel kunnen trainen en merkte ik dat mijn niveau beter en beter werd. Je weet nooit helemaal hoeveel het waard is in een wedstrijd, maar bij sommige trainingen dacht ik wel: het moet mogelijk zijn om al snel weer finales te rijden.”

Dat bleek, want in zijn tweede koers kon De Vries alweer met de beste renners mee. “Het was echt een superselectieve wedstrijd”, gaat De Vries verder over de GP Herning. “Er zaten flink wat hoogtemeters in de koers, maar vooral de gravelpaden maakten deze wedstrijd enorm zwaar. Het was niet van dat gravel zoals in Nederland, het was heel mul en en het lag er slecht bij. De manier waarop we met de ploeg hebben gereden was heel goed. We zaten met vier man bij de eerste twintig.”

Lees ook: Hartthijs de Vries vijfde tussen WorldTour-profs in GP Herning

Een programma voor de komende weken heeft de 26-jarige renner nog niet echt. Dat is ook afhankelijk van of het goed blijft gaan. “Ik heb wel nog wat last van mijn knie en schouder af en toe, dus we moeten nog even kijken waar ik ga starten. Het NK is de stip aan de horizon voor me, waar ik echt weer op mijn best wil zijn. Het parcours vind ik erg mooi.”