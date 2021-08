Weer een ereplaats voor Matthews: “De ploeg van Cort timede gewoon beter”

Het wil maar niet lukken voor Michael Matthews in de Vuelta a España. Ook in de twaalfde etappe naar Córdoba deed de Australiër mee om de ritzege, maar moest andermaal genoegen nemen met een ereplaats. “De ploeg van Magnus Cort timede gewoon beter in de sprint”, concludeert Matthews, die als derde over de streep kwam.

Waar Team BikeExchange in de etappe naar Valdepeñas de Jaén de hele dag op kop reed, hielden ze zich donderdag lang afzijdig. “Ik vertelde mijn ploeggenoten al op de eerste klim dat ik niet zou meedoen voor de etappe. Ik dacht dat de rit te zwaar zou zijn, maar ik beet op mijn tanden en wist mezelf over die laatste klim te hijsen. Vervolgens waren de jongens bereid om voor een sprint te gaan.”

“Ik was echt aan het afzien op de beklimmingen”

“Na de etappe van woensdag wist ik dat het moeilijk ging worden. Ik was echt aan het afzien op de laatste beklimmingen, maar toch reden de jongens in de finale volle bak voor een sprint.” Na het inrekenen van late aanvallers Romain Bardet, Jay Vine, Giulio Ciccone en Sergio Henao was het aan Matthews om het af te maken, maar de Australiër had ongetwijfeld niet gerekend op een fabelachtige lead-out van Jens Keukeleire.

De Belg schoot op het juiste moment naar voren, met ploegmakker Magnus Cort in zijn wiel, en trok de groep op een lint. Matthews kwam in de laatste honderden meters even op een gaatje te zitten en dat bleek funest voor zijn winstkansen. “Ze hadden gewoon een betere timing. Al met al hebben we wel een goede teamprestatie geleverd. Met een ploeg die je zo ondersteunt, wil je gewoon alles geven en het afmaken.” Dat laatste blijkt echter moeilijk voor Matthews in deze Vuelta.