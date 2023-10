woensdag 4 oktober 2023 om 08:58

Weer een 1-2-3 voor Jumbo-Visma, nu in Italiaanse beloftenkoers

Jumbo-Visma eindigde in de voorbije Vuelta a España met drie renners op het eindpodium en dit heeft de coureurs van de opleidingsploeg ongetwijfeld geïnspireerd. Archie Ryan, Tijmen Graat en Darren van Bekkum waren dinsdag, in de Coppa Citta’ Di San Daniele (UCI 1.2), ook goed voor een dergelijk huzarenstukje.

In de Coppa Citta’ Di San Daniele koersten de renners over een afstand van net iets meer dan 160 kilometer van en naar San Daniele del Friuli. Na een relatief vlakke aanloopfase van goed 130 kilometer, kreeg het peloton in de finale een dubbele passage over de Monte di Ragogna (2,7 km aan 9,9%) voorgeschoteld.

Op deze steile beklimming reden de mannen van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma de boel aan gort. Ryan en Graat bleken over de sterkste klimbenen te beschikken, reden weg van de tegenstand en kwamen gezamenlijk – als de nummers één en twee – over de finish. De vertrekkende Ryan, de 21-jarige Ier zal volgend jaar uitkomen voor EF Education-EasyPost – mocht als winnaar over de streep komen.

Graat eindigde dus als tweede en Darren van Bekkum maakte het feestje – en de dominantie – van Jumbo-Visma compleet door de derde plek op te eisen, voor de Ier Darren Rafferty en de Italiaan Davide De Cassan.