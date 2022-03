Wedstrijdorganisator Jan van Ommen (74) overleden

Wedstrijdorganisator Jan van Ommen is overleden. De geboren Oldebroeker stond jarenlang aan het roer van het organisatiecomité van de Ster van Zwolle en de Omloop van de IJsseldelta. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Van Ommen is 74 jaar geworden.

Van Ommen was zijn hele werkzame leven actief in de krantenwereld. Zijn uitgebreide knowhow van Public Relations zette hij op vrijwillige basis in bij verschillende organisaties en verenigingen, zoals voetbalvereniging WHC uit Wezep. Hij had een enorme passie voor sport en was al meer dan twintig jaar voorzitter van het comité van de Ster van Zwolle. Ook de Omloop van de IJsseldelta, de vrouwenkoers door Overijssel, werd door hem georganiseerd. Voor zijn activiteiten werd hij Koninklijk onderscheiden en ontving hij in 2020 het Gouden Wiel van de KNWU.

Vanwege gezondheidsproblemen kreeg Van Ommen enkele jaren geleden het advies om het wat rustiger aan te doen, maar toch bleef hij graag betrokken bij de organisatie van zijn wielerkoersen. De laatste tijd ging het echter steeds slechter en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. Zijn situatie was zodanig, dat het bestuur van de Ster van Zwolle begin februari bekendmaakte dat de openingsklassieker van het Nederlandse wielerseizoen werd afgelast. “We vinden het niet gepast het evenement door te laten gaan, nu ‘Mister Ster van Zwolle’ ernstig ziek is.”