Giro Next Gen haalt nog eens zeven renners uit koers na opduiken nieuwe beelden

De organisatie van de Giro Next Gen heeft nog eens zeven renners uit koers gehaald. Deze ochtend is er nieuw bewijsmateriaal aangeleverd, waarop te zien is dat nog meer coureurs tijdens de beklimming van de Passo dello Stelvio lange tijd aan auto’s en motoren hebben gehangen.

Een schandaal in de Giro Next Gen. De wedstrijdjury besloot woensdagavond, na de eerste bergetappe met aankomst op de mythische Passo dello Stelvio, om maar liefst 24 renners uit koers te halen.

De reden? De coureurs hingen tijdens de beklimming van de Stelvio lange tijd aan auto’s en motoren. Op amateurbeelden is duidelijk te zien hoe de renners tijdens de klim (op oneerlijke wijze) gebruik maakten van ploegleiderswagens en koersmotoren.

Dit is de jury ook niet ontgaan en dus zijn liefst 24 renners uitgesloten van verdere deelname aan de Giro Next Gen. Verder zijn ook vier ploegleiders gediskwalificeerd. En daar komen nu nog eens zeven renners bij.

Het gaat om Nicola Rossi, Filippo Agostinacchio, Lorenzo Peschi, Artem Shmidt, Davide Persico, Stefano Masoni en Aivaras Mikutis. Er zijn nu nog 131 renners in koers.