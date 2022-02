Wat weet jij nog van dit veldritseizoen? Quiz: Doe mee en maak kans op Il Magistrale Cycling Coffee

Wat weet jij nog van dit veldritseizoen? Quiz 2022

Het Belgische seizoen begon in september met de Rapencross Lokeren. Wie won er bij de vrouwen?

De eerste Superprestige was in Gieten. Wie was de beste bij de mannen?

In hoeveel crossen heeft Mathieu van der Poel daadwerkelijk aan de start gestaan?

Wout van Aert reed 10 veldritten deze winter. Hoe vaak mocht hij juichend over de finish?

In welke cross behaalde Fem van Empel haar eerste Wereldbeker-zege?

Lars van der Haar won in november het EK. Achter hem eindigden vijf Belgen. Wie was de eerste niet-Nederlander of niet-Belg in de uitslag?

Lucinda Brand won het EK en Yara Kastelijn werd er derde. Wie won het zilver op de VAM-berg?

In welk land boekte David van der Poel zijn enige UCI-zege van dit seizoen?

Bij de junioren mannen steekt een Nederlander er bovenuit wat betreft het aantal zeges. Hij stapt binnenkort over naar de ploeg van Sven Nys. Over wie hebben we het?

En weer won Sanne Cant het BK veldrijden bij de vrouwen. Hoe vaak heeft ze nu goud gewonnen op rij?

Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.