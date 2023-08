donderdag 31 augustus 2023 om 12:01

Wat is Jumbo-Visma van plan? “We willen de rode trui in Madrid, niet zozeer vandaag of morgen”

Jumbo-Visma heeft op papier misschien wel de sterkste selectie in de Vuelta a España, maar voorlopig is het Remco Evenepoel die de dienst uitmaakt. De Belg gaat voorlopig aan de leiding in het algemeen klassement. Vandaag staat er een pittige bergetappe op het menu naar Javalambre. Is de Nederlandse formatie misschien wat van plan?

Na de finish van de vijfde etappe, die werd gewonnen door Kaden Groves, besloot Het Nieuwsblad Grischa Niermann, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma in deze Vuelta, aan de tand te voelen. De Duitse ex-renner keek al kort vooruit naar de zesde rit, met aankomst op de flanken van de Pico del Buitre (10 km aan 8%). “Een lastige etappe, maar niet de enige in deze Vuelta. Alle héél lastige ritten komen in de tweede helft en wij willen graag de rode trui hebben in Madrid, niet zozeer vandaag of morgen”, klinkt het.

“Of we donderdag iets gaan forceren? Als de jongens zich goed voelen, dan kan het. We willen ook altijd winnen, maar er komen nog veel lastige etappes aan. Ik denk niet dat Jonas (Vingegaard, red.) op dit moment in dezelfde vorm is als in de Tour de France, maar hij gaat er nog wel ingroeien. En zelfs als hij ietsjes minder is als toen, maakt hij nog kans om mee te doen”, is Niermann van mening.

Over Roglič: “Hij heeft nog wel wat last van zijn valpartij”

En wat met Primož Roglič? De drievoudig winnaar van de Vuelta kwam in de tweede etappe ten val en heeft zich nog niet echt kunnen onderscheiden. Zo deed hij woensdag – in tegenstelling tot zijn grote rivaal Evenepoel – ook niet mee voor de bonificatieseconden aan de tussensprint. Een bewuste keuze, zo legt Niermann uit. “Hij deed het slim. Kijk, we weten dat we met Jonas niet mee moeten doen voor een bonisprint tegen Evenepoel en ook Groves heeft mee gesprint.”

“Dat is gewoon onbegonnen werk en Primoz heeft nog wat last van zijn valpartij, dus daar gaan we ook niet te veel risico’s mee nemen voor een paar seconden. We maken ons niet bepaald zorgen, al is één ding duidelijk: Remco staat er heel goed voor en lijkt absoluut in orde.”