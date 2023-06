Wat goed is, is snel: waarom Nederland over zo veel topsprinters beschikt

Vorig jaar waren Fabio Jakobsen en Olav Kooij de twee sprinters met wereldwijd de meeste zeges. Ook Dylan Groenewegen deed zijn duit in het zakje. Bij de vrouwen zijn dat op dit moment Lorena Wiebes en Charlotte Kool. En dan hebben we bij de mannen op de baan ook nog eens de beste sprinter in huis met Harrie Lavreysen. Toeval, of toch ook weer niet? Waar komt die oranje overmacht vandaan?

Naast Jakobsen, Kooij, Kool, Lavreysen en Wiebes, komen ook coaches Hugo Haak en Adriaan Helmantel aan het woord. Haak was bondscoach van de Nederlandse baansprinters in de hoogtijdagen, tot en met de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Onder zijn leiding werd een veelvoud aan olympische, wereld- en Europese titels behaald. Helmantel was eerder als bondscoach van de duuronderdelen verbonden aan de baan en maakte de laatste jaren als bondscoach van de beloften op de weg de stormachtige ontwikkeling van Kooij van dichtbij mee.

Alle zeven geven ze hun gedachten over wat sprinten is en waarom Nederlanders er de laatste jaren zo goed in is. Opvallenderwijs vertonen al hun verhalen een patroon. Van toeval lijkt daarom geen sprake, blijkt uit een uitgebreid en samengepakt artikel in de nieuwe RIDE Magazine. Sprintland Nederland is tot stand gekomen door een samenwerking met Nederlandse Loterij. Alle losse interviews met de hoofdrolspelers zullen in aanloop naar de Tour de France (begin juli) en het Super WK in Glasgow (begin augustus) op WielerFlits verschijnen.

Per se willen winnen moet je als sprinter van nature hebben, vindt Kooij. “Je kunt profwielrenner zijn zonder 100% winnaarsmentaliteit. Maar je kunt geen sprinter zijn zonder 100% de drive om te winnen. Alleen je hoeft niet per se een bepaald type mens te zijn”, wijst de jongeling ook naar zichzelf. “Mens en renner moet je namelijk los van elkaar zien. In het verleden zijn er bepaalde figuren geweest die hebben bijgedragen aan een bepaalde uitstraling van een sprinter. Qua karakter moet je als sprinter wel anders in elkaar zitten als een klimmer. In finales moet je wel je mannetje staan. Je kunt als sprinter een zacht persoon zijn, als je op de fiets maar keihard bent.”

Daarnaast moet je ook houden van snelheid. Dat geldt misschien nog wel meer op de baan, waar de sprinters met gemak ruim 75 kilometer per uur halen. “Ik denk dat je sowieso geen angst moet hebben als topsporter”, vertelt olympisch en wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen (26). Om lachend toe te voegen: “Ik ben vaak het meest bang voor de pijn die ik heb ná een sprint, haha! Maar angst om op de baan te rijden, heb ik niet. Het is ook niet eng. En ja, ik weet dat wij zonder remmen rijden. Als je fietst, dan fiets je. Het is ook makkelijk. Je weet zeker dat je niemand tegenkomt. Niemand kan remmen. Als je daarover nadenkt, is de baan juist heel veilig.”

Toch zijn baansprinters niet te vergelijken met wegsprinters, duidt Helmantel. “Baansprinters moeten eigenlijk helemaal niet van wielrennen houden. Zij moeten echt een bloedhekel hebben aan een uurtje duurtraining. Roy van den Berg heeft ooit weleens een taxi gebeld, toen hij nog een half uur training moest afwerken en geen zin meer had. Het klinkt misschien gek, maar dat is een voorwaarde als je het wilt maken als baansprinter.” Hoe komt het dan toch dat we zo veel goede (baan)sprinters hebben? “Ik denk dat we vooral baat hebben dat we zo’n enorm fietsland zijn. Daardoor krijg je heel veel talent dat je verschillende kanten kunt opsturen”, denkt Haak.

Hugo Haak duwt Lavreysen aan - foto: Cor Vos Olav Kooij (rechts) met WK-brons in 2021 - foto: Cor Vos Charlotte Kool - foto: Cor Vos Harrie Lavreysen - foto: Cor Vos Lorena Wiebes - foto: Cor Vos Adriaan Helmantel (rechts) - foto: Cor Vos Fabio Jakobsen - foto: Cor Vos