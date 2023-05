Wat een toeval: toeschouwer die Roglic hielp, blijkt ex-ploegmaat uit schansspringteam

Alsof het lot ermee gemoeid is: Primoz Roglic werd na zijn kettingprobleem tijdens de klimtijdrit van de Giro niet zomaar door een toeschouwer weer op gang geduwd, maar wel door een voormalige ploegmaat van zijn schansspringteam.

De bewuste toeschouwer in het rode t-shirt blijkt namelijk Mitja Meznar te zijn. En alsof dat nog niet voldoende is, ging de tijdrit ook nog eens van start in Tarvisio, waar de Jumbo-Visma-kopman destijds de wereldkampioenschappen schansspringen voor junioren op zijn naam schreef in 2007. Kort daarna schakelde hij definitief over naar de koers, na een zware val.

De cirkel lijkt zo helemaal rond voor de Sloveen, die zonder ongelukken deze namiddag de Giro op zijn naam mag schrijven na een criteriumrit in Rome.