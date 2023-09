zaterdag 16 september 2023 om 17:44

Eindwinnaar Sepp Kuss opgelucht: “Heel speciaal om samen met Jonas en Primoz te vieren”

De Vuelta is binnen voor Sepp Kuss. De Amerikaan kwam de laatste lastige etappe zonder problemen door, en mocht aan het einde zelfs rustig vieren met zijn ploegmaats en dichtste belagers Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. “Ik ben heel opgelucht”, vertelde hij in het flashinterview.

“De etappe van vandaag was een ideaal scenario voor ons. Robert Gesink en Dylan van Baarle hadden alles onder controle, ze hebben de hele dag lang alles gegeven. Ze zijn geweldig! Daarna nam Attila Valter over, en op de laatste klim en het vlakke stuk hebben ook Primoz en Jonas nog veel werk gedaan. Dat is iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden.”

In de laatste rechte lijn maakten de twee duidelijk dat Kuss de verdiende winnaar is. “Het was heel speciaal om dit samen te kunnen vieren, en om te kunnen relaxen in de laatste kilometers van een zware bergrit. Om dat met je twee ploegmaats te kunnen doen, is heel gaaf. Ik kan het nog niet geloven.”