Wat doet Bauke Mollema in Omloop Het Nieuwsblad?

Video

Bauke Mollema rijdt zaterdag voor de eerste keer in zijn carrière de Omloop Het Nieuwsblad. De Nederlander van Trek-Segafredo wilde kijken hoe ver hij zou geraken in de Vlaamse klassieker. “Het is nog afwachten of de koers bij mij past”, vertelde Mollema voor de camera van WielerFlits.

“Ik heb er heel veel zin in”, vertelde een enthousiaste Mollema voor de start. “Het is sowieso een heel mooie klassieker. De klassiekers liggen mij de laatste jaren goed. Ik wilde eens proberen hoe ver ik hier kon komen. Het past ook in mijn programma. Ik heb er de laatste tijd echt naar uitgekeken om hier te kunnen starten.”

Wat is dan de rol van Mollema in de Omloop Het Nieuwsblad? “Ik ben hier niet om de hele dag op kop te sleuren. Mijn rol ligt in de laatste 60 kilometer, wanneer de finale echt begint. Dan moet ik alert zijn en moeten we met de andere renners van de ploeg ervoor zorgen dat we geen enkele kopgroep missen.”

Mollema verkende deze week het parcours en dat stelde hem niet ontevreden. Zelf hoopt hij op een slopende koers. “Ik weet echt niet wat ik moet verwachten. Het zijn zulke korte inspanningen. Het zou in mijn voordeel zijn als het een heel lange finale wordt. Dan zou conditie en inhoud een grotere rol spelen dan explosiviteit.”

Lees meer: De grote voorbeschouwing-show op Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne!