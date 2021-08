Warren Barguil wint zijn eerste etappekoers: “Beloning voor mijn inspanningen”

Voor Warren Barguil was zijn overwinning in de Tour du Limousin zijn eerste eindzege ooit in een etappekoers. De kopman van Arkéa Samsic zag op de slotdag gele trui Dorian Godon worstelen met maagproblemen waarna hij tot diep in de finale met Franck Bonnamour een spannende strijd voerde om de eindwinst.

“Deze Tour du Limousin was iedere dag heel zwaar en de hitte maakte het nog zwaarder”, blikte de 29-jarige klimmer terug op de website van zijn ploeg Arkéa Samsic. “Dorian vertelde dat hij ’s nachts ziek was geworden en in een etappe als deze is dat moeilijk te verbergen. De hele ploeg heeft het geweldig gedaan, iedereen beschermde mij. Ik durfde het pas op de finish te geloven, want ik wilde mijn ploeggenoten niet teleurstellen nadat ze zo hard voor mij hadden gewerkt.”

Na de Tour de France, die hij in de tweede week vanwege valpartijen moest verlaten, had Barguil niet stilgezeten. “Na de Tour heb ik hard gewerkt en deze overwinning is de beloning voor mijn inspanningen. Ook ben ik geraakt omdat het de eerste keer in mijn profcarrière is dat ik won in het bijzijn van mijn ouders en mijn kind. Ik ben zeer gemotiveerd voor de rest van het seizoen. Tevens ben ik blij dat het mijn eerste eindzege in een etappekoers is bij de prof.”

“Ik was er een paar jaar geleden (in 2019, red.) al dichtbij in de Arctic Tour of Norway. Deze keer won ik wèl, na een geweldige strijd met Franck Bonnamour in de finale van deze etappe”, aldus Barguil.