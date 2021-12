Warren Barguil droomt van Giro-debuut: “Ik hoop dat we worden uitgenodigd”

Warren Barguil deed de Tour de France al zeven keer en ook in de Vuelta a España verscheen hij vier keer aan de start, maar de Giro d’Italia betwistte hij nog niet. Als het aan de 30-jarige klimmer van Arkéa-Samsic ligt, komt daar komend seizoen verandering in – al is daar wel een wildcard van de organisatie voor nodig.

“Komend jaar zou ik graag de Giro d’Italia en de Tour de France rijden”, vertelt Barguil in gesprek met Le Télégramme. Om in beide koersen aan het vertrek te staan, heeft zijn ploeg Arkéa-Samsic als ProTeam eerst een wildcard nodig van de organisatie. Welke ploegen een startbewijs krijgen, is nog niet bekend. “We zijn nog niet uitgenodigd, maar ik hoop dat het wel gebeurt. Natuurlijk is het jammer dat een ploeg als Qhubeka in de problemen zit. Maar zoals ze zeggen, de een zijn dood is de ander zijn brood.”

De Franse renner droomt van een etappezege in de Giro d’Italia. “Ik heb al etappes gewonnen in de andere Grote Rondes (twee in de Tour en twee in de Vuelta, red.), dus ik zou heel graag mijn verzameling compleet maken. Het is misschien wel mijn belangrijkste bron van motivatie tot het einde van mijn carrière. Het doet me dromen. Voor een renner is het iets heel moois. Er zijn maar weinigen die kunnen zeggen dat ze in de drie Grote Rondes hebben gewonnen. Als het me lukt, zal ik echt trots op mezelf zijn.”

Sinds half november is Barguil weer aan het trainen nadat hij eind september zijn bekken brak bij een harde val tijdens een training. “Ik had niet verwacht dat ik zo snel weer op de fiets zou zitten, ik ben erg blij! Normaal had ik nu pas kunnen hervatten. Mijn bekkenbreuk is heel goed genezen. Ik had veel geluk. De ploegarts dacht niet dat ik zo snel alweer zou kunnen trainen.”

‘Mijn doel is om Arkéa-Samsic naar de WorldTour te brengen’

Zijn contract bij Arkéa-Samsic loopt aan het eind van komend seizoen af, maar Barguil vindt het nog geen tijd om over zijn toekomst na te denken. Hij koerst sinds 2018 voor de ploeg van Emmanuel Hubert. “Dit is niet het moment om erover te praten. Ik voel me heel goed, en ik hoop dat de ploeg blij met me is. Mijn doel is om Arkéa-Samsic naar de WorldTour te brengen. Als dat lukt, zal ik willen blijven omdat ik dat de kalender heb die ik wil. Wat er ook gebeurt, ik hoop mijn toekomst vóór de Tour de France te kennen.”