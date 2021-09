Warren Barguil loopt bekkenbreuk op bij trainingsongeval

Warren Barguil kan een streep zetten door de rest van zijn seizoen. Zaterdag kwam de Franse wegkampioen van 2019 hard ten val tijdens een training. Medisch onderzoek bracht vervolgens een bekkenbreuk aan het licht, meldt zijn ploeg Arkéa Samsic in een kort perscommuniqué.

Barguil was de afgelopen weken goed is vorm. Zo reed de 29-jarige klimmer in de Arctic Race of Norway naar de achtste plaats, won hij de Tour du Limousin en was hij eerder deze maand nog tweede op de Citadel van Namen in de Grand Prix de Wallonie.

Door zijn blessure moet Barguil de rest van het seizoen aan zich voorbij laten gaan, en moet hij afzien van zijn deelname aan de Italiaanse najaarsklassiekers zoals de Ronde van Lombardije op zaterdag 9 oktober. Voor die koers ontving Arkéa Samsic een wildcard.